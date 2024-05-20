Süper Lig'e yükselme mücadelesi sürüyor! Çorum FK ile Bodrumspor yenişemedi

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı 1. Lig play-off'unda yarı finalin ilk maçında Çorum FK ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken mücadele 1-1 sona erdi.

Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde Çorum FK ile Bodrumspor 1-1 berabere kaldı.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken mücadele 1-1 sona erdi.

ÇORUM FK 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Çorum FK'nın golünü Atakan Akkaynak, konuk Bodrumspor'un golünü ise Samet Yalçın kaydetti. Çorum FK'da Ahmet İlhan Özek 64. dakikada kırmızı kart gördü.



Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak. Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.