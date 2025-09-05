Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarihi imzalar sonrası dikkat çeken rakam: Fark 16,4 milyon euro!

Tarihi imzalar sonrası dikkat çeken rakam: Fark 16,4 milyon euro!

Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini aldıktan sonra hücum hattına Leroy Sane'yi, sağ beke Wilfried Singo'yu, kaleyi Uğurcan Çakır'ı alırken; futbolu bırakan Dries Mertens'in boşluğunu da İlkay Gündoğan'la doldurdu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in 75 milyon euroya (Türkiye transfer rekoru) bonservisini alan; Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır (Süper Lig'de bir takımdan diğerine en pahalı transfer) ve İlkay Gündoğan'u kadrosuna katan Galatasaray, 133 milyon euroluk rekor bonservistaahhüdünde bulundu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin ardından çarpıcıbir rakam daha çıktı.

Tarihi imzalar sonrası dikkat çeken rakam: Fark 16,4 milyon euro! - 1. Resim

YENİ TRANSFERLERE 38,5 MİLYON

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ilk 11'de banko oynayabilecek 5 oyuncu için 2025-2026 sezonunda 38,5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Osimhen'in maaşının6 milyon euroluk bölümünü ise sponsorlar üstlenecek.

Tarihi imzalar sonrası dikkat çeken rakam: Fark 16,4 milyon euro! - 2. Resim

MAAŞ 16,4 MİLYON EURO ARTTI

Sözleşmeleri sona eren Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda eden Galatasaray; Kerem Demirbay, Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert, Carlos Cuesta ve Efe Akman ileyollarını ayırdı.

Tarihi imzalar sonrası dikkat çeken rakam: Fark 16,4 milyon euro! - 3. Resim

Gelen ve giden oyuncular dikkate alındığında, maaş bütçesinde önemli bir fark oluştu. Sarı-kırmızılı kulüp, maaş bütçesini 16,4 milyon euro artırdı.

 

