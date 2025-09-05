Tarihi imzalar sonrası dikkat çeken rakam: Fark 16,4 milyon euro!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in 75 milyon euroya (Türkiye transfer rekoru) bonservisini alan; Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır (Süper Lig'de bir takımdan diğerine en pahalı transfer) ve İlkay Gündoğan'u kadrosuna katan Galatasaray, 133 milyon euroluk rekor bonservistaahhüdünde bulundu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin ardından çarpıcıbir rakam daha çıktı.

YEN İ TRANSFERLERE 38,5 M İ LYON

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ilk 11'de banko oynayabilecek 5 oyuncu için 2025-2026 sezonunda 38,5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Osimhen'in maaşının6 milyon euroluk bölümünü ise sponsorlar üstlenecek.

MAA Ş 16,4 M İ LYON EURO ARTTI

Sözleşmeleri sona eren Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda eden Galatasaray; Kerem Demirbay, Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert, Carlos Cuesta ve Efe Akman ileyollarını ayırdı.

Gelen ve giden oyuncular dikkate alındığında, maaş bütçesinde önemli bir fark oluştu. Sarı-kırmızılı kulüp, maaş bütçesini 16,4 milyon euro artırdı.