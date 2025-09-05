Tarihi imzalar sonrası dikkat çeken rakam: Fark 16,4 milyon euro!
Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini aldıktan sonra hücum hattına Leroy Sane'yi, sağ beke Wilfried Singo'yu, kaleyi Uğurcan Çakır'ı alırken; futbolu bırakan Dries Mertens'in boşluğunu da İlkay Gündoğan'la doldurdu.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in 75 milyon euroya (Türkiye transfer rekoru) bonservisini alan; Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır (Süper Lig'de bir takımdan diğerine en pahalı transfer) ve İlkay Gündoğan'u kadrosuna katan Galatasaray, 133 milyon euroluk rekor bonservistaahhüdünde bulundu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin ardından çarpıcıbir rakam daha çıktı.
YENİ TRANSFERLERE 38,5 MİLYON
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ilk 11'de banko oynayabilecek 5 oyuncu için 2025-2026 sezonunda 38,5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Osimhen'in maaşının6 milyon euroluk bölümünü ise sponsorlar üstlenecek.
MAAŞ 16,4 MİLYON EURO ARTTI
Sözleşmeleri sona eren Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda eden Galatasaray; Kerem Demirbay, Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert, Carlos Cuesta ve Efe Akman ileyollarını ayırdı.
Gelen ve giden oyuncular dikkate alındığında, maaş bütçesinde önemli bir fark oluştu. Sarı-kırmızılı kulüp, maaş bütçesini 16,4 milyon euro artırdı.