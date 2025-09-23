Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tedesco: İstediğim seviyeden çok uzağız!

Tedesco: İstediğim seviyeden çok uzağız!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Tedesco: İstediğim seviyeden çok uzağız!
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi, Teknik Direktör, Antrenman, Haber
Spor Haberleri  / HABER MERKEZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçı öncesi konuştu. Takımla yeterince antrenman yapamadığını dile getiren Tedesco, "Şu an istediğim seviyenin çok çok altındayız. Ama bu durumu değiştirmek bizim işimiz." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve savunma oyuncusu Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynanacak mücadele öncesi Maksimir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Tedesco, takımın mevcut durumuna ve Avrupa'daki hedeflerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin son maçında berabere kalmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Tedesco, “Şu anda istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bu bir bahane değil ama yeterince antrenman yapamadık. Son maçlarda hem top kayıpları hem de sahadaki diziliş açısından kötüydük. Zaman zaman ikili mücadeleye bile giremedik. Ama bu tabloyu değiştirmek bizim görevimiz.” diye konuştu.

Avrupa Ligi hakkında da konuşan Tedesco, Jose Mourinho'nun "Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi daha ulaşılabilir bir hedef" sözlerine ilişkin soruya cevap verdi. Tedesco, "Geçmişte ne söylendiğini değerlendiremem. Ama Avrupa Ligi'ni seviyorum, burada olmaktan mutluyum. Yarın Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Hedefimiz her zaman maksimuma ulaşmak.” açıklamasında bulundu.

Baskı ve sorumluluk konularında da kendinden emin bir duruş sergileyen İtalyan teknik adam,"Ben baskıya alışkınım. Hatta buna ihtiyacım var. Çünkü bu baskı ve tutku, çok fazla insanı mutlu etmenizi sağlıyor. Bu yüzden bu işi yapmayı seviyorum." dedi.

Dinamo Zagreb’in güçlü ve ofansif bir takım olduğunu vurgulayan Tedesco, rakipleri hakkında da şunları söyledi:

"Futbol oynamaya çalışan, cesur bir ekip. 4-3-3 sisteminde oynuyorlar ve iyi iş çıkarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum."

 

Kaynak: HABER MERKEZİ

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ismi memleketi Sivas'ta parkta yaşatılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç’tan camiaya veda: "Fenerbahçe'nin emrinde olacağım" - SporAli Koç’tan camiaya vedaFenerbahçe'de dev sermaye artırımı gerçekleşti: KAP'a bildirildi - SporFenerbahçe'de dev sermaye artırımı: İşte o rakam...FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: Eksi 36 puana düştüler - SporFIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: Eksi 36'ya düştülerFenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosu açıklandı - SporFenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosu açıklandıJhon Duran'dan haber var! Geri sayım başladı - SporJhon Duran'dan haber var! Geri sayım başladıAlanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı öncesi iddialara sert tepki: Ahlaksız, çapsızlar! - SporG.Saray maçı öncesi iddialara cevap: Ahlaksız, çapsızlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...