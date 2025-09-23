Tedesco: İstediğim seviyeden çok uzağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve savunma oyuncusu Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynanacak mücadele öncesi Maksimir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Tedesco, takımın mevcut durumuna ve Avrupa'daki hedeflerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin son maçında berabere kalmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Tedesco, “Şu anda istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bu bir bahane değil ama yeterince antrenman yapamadık. Son maçlarda hem top kayıpları hem de sahadaki diziliş açısından kötüydük. Zaman zaman ikili mücadeleye bile giremedik. Ama bu tabloyu değiştirmek bizim görevimiz.” diye konuştu.

Avrupa Ligi hakkında da konuşan Tedesco, Jose Mourinho'nun "Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi daha ulaşılabilir bir hedef" sözlerine ilişkin soruya cevap verdi. Tedesco, "Geçmişte ne söylendiğini değerlendiremem. Ama Avrupa Ligi'ni seviyorum, burada olmaktan mutluyum. Yarın Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Hedefimiz her zaman maksimuma ulaşmak.” açıklamasında bulundu.

Baskı ve sorumluluk konularında da kendinden emin bir duruş sergileyen İtalyan teknik adam,"Ben baskıya alışkınım. Hatta buna ihtiyacım var. Çünkü bu baskı ve tutku, çok fazla insanı mutlu etmenizi sağlıyor. Bu yüzden bu işi yapmayı seviyorum." dedi.

Dinamo Zagreb’in güçlü ve ofansif bir takım olduğunu vurgulayan Tedesco, rakipleri hakkında da şunları söyledi:

"Futbol oynamaya çalışan, cesur bir ekip. 4-3-3 sisteminde oynuyorlar ve iyi iş çıkarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum."