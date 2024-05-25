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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final etabı üçüncü maçında konuk ettiği Beşiktaş’ı 82-71 yenen Fenerbahçe, bu sonuçla seride 2-1 öne geçti ve 2023-24 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

Geçtiğimiz ay EuroCup 1’i kazanarak Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde de üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Mali ve idari yönetimi 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından gerçekleştirilen Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Metro Enerji Salonu’nda Beşiktaş ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakada sarı-lacivertliler, parkeden 82-71’lik skorla galip ayrıldı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe! - 1. Resim

2021 Genel Kurulu kararıyla Fenerbahçe Spor Külübü’ne devredilen ancak mali ve idari yönetimi 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından sürdürülmeye devam eden Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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