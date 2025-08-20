Teklifi duyurdular! Galatasaray'ın Diogo Costa planı: 40 milyon euro...
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fernando Muslera'nın vedası nedeniyle Leroy Sane ve Victor Osimhen'in imzaları sonrası transferde önceliği "bir numara"ya veren Galatasaray'da; Ederson, Yann Sommer, Uğurcan Çakır ve Senne Lammens'ın ardından sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
Galatasaray'ın, kaleci transferinde rotasını Porto'nun yıldızı Diogo Costa'ya çevirdiği konuşuluyor. Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Portekizli file bekçisinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
Portekiz basınında Record'un haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki file bekçisine yıllık 8 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme önerdi.
Galatasaray'ın, Porto formasıyla 198 maça çıkan ve 84 defa kalesini gole kapatan genç kaleciyi kadrosuna katmak adına Porto'yu ikna etmek için teklifini artırmaya hazır olduğu belirtildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş