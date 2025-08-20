Teklifi duyurdular! Galatasaray'ın Diogo Costa planı: 40 milyon euro...

Galatasaray'ın, kaleci transferinde rotasını Porto'nun yıldızı Diogo Costa'ya çevirdiği konuşuluyor. Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Portekizli file bekçisinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Portekiz basınında Record'un haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki file bekçisine yıllık 8 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme önerdi.

Galatasaray'ın, Porto formasıyla 198 maça çıkan ve 84 defa kalesini gole kapatan genç kaleciyi kadrosuna katmak adına Porto'yu ikna etmek için teklifini artırmaya hazır olduğu belirtildi.