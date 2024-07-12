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TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "2011'in şampiyonu Trabzonspor'dur" sözleri olay oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu&#039;nun &quot;2011&#039;in şampiyonu Trabzonspor&#039;dur&quot; sözleri olay oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor, Tff Başkanı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı canlı yayındaki "2011'in şampiyonu Trabzonspor'dur" sözleri yeniden gündem oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Lider Haber TV'deki Telegol programındaki sözleri sosyal medyada viral oldu.

"2010-2011 SEZONU ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR"

Geçtiğimiz günlerde canlı yayın konuğu olan TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu, "2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe midir?" sorusuna verdiği cevapla yeniden gündeme geldi.

Açıklamalarıyla dikkat çeken Hacıosmanoğlu, "2010-2011 sezonu şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne kimin gittiğinden bellidir. 2011'in şampiyonu Trabzonspor'dur." dedi.

Canlı yayında konuşan Hacıosmanoğlu, "Adil ve adaletli olacaksak, doğru dürüst olacaksak TFF Başkan adayı olacağım diye şirin görünmeye çalışamam. Şirin gözüken başkanlardan şikayet ediyorum, şimdi şirin gözükmek için 2011'in şampiyonu Fenerbahçe mi diyeceğim. Bugünden başlarsak mavi boncuk dağıtmaya biz de eleştirdiğimiz başkanlar gibi oluruz." şeklinde konuştu.

TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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