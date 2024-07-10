Belirsizlik son buldu! Mehmet Büyükekşi adaylık kararını verdi! TFF yeni başkanını seçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olmaya karar verdi.

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2024 Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu veya 27. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu,Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanını belirlemek için 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleşecek.

Yapılacak seçimli genel kurulda seçilecek başkan 4 yıllık süre ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı görevini üstlenecektir.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin gerekli olan imzaları toplayarak, yeniden aday olmaya karar verdiği öğrenildi.

Şu ana kadar adaylığını açıklayanlar arasında TFF'nin eski yöneticilerinden Servet Yardımcı da bulunuyor.