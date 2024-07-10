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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Edin Dzeko'nun yeni adresini duyurdular

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Fenerbahçe, Transfer, Edin Dzeko, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Edin Dzeko için Hırvatistan'dan teklif geldi. Avusturya kampında bulunan Bosna Hersekli golcü için son kararı Jose Mourinho verecek.

Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi.

Michy Batshuayi ile devam etmeyen sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun ayrılması durumunda en az 2 golcü daha kadrosuna katmayı planlıyor.

Boşnak golcünün alternatifini belirleyen Fenerbahçe, Sevilla'dan En-Neysri ve boşta olan Cenk Tosun'u radarına almıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Edin Dzeko'nun yeni adresini duyurdular - 1. Resim

DZEKO'YA REKOR TEKLİF

Tportal'da yer alan habere göre Hajduk Split, Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Edin Dzeko'ya 4 milyon euro değerinde 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Tecrübeli golcünün teklifi kabul etmesi halinde kulüp tarihinin en yüksek sözleşmeye imza atan oyuncusu olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de 46 maça çıkan Dzeko, 25 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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