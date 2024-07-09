Manchester United, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
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Fenerbahçe ile adı anılan Mason Greenwood ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Manchester United, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Mourinho'nun Manchester United'dan eski öğrencisi Mason Greenwood'un yeni takımı belli oluyor.
MARSİLYA İLE ANLAŞTI İDDİASI
The Athletic'in haberine göre Manchester United, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı.
Fransız ekibi Transfer için Kırmızı Şeytanlar'a 27.6 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaştı.
Kariyerinde 212 maça çıkan Greenwood, 89 gol atarken, 30 asist yaptı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor