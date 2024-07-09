Manchester United, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı

Düzenleyen: Ahmet Polat 9 Temmuz 2024 23:00 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 23:06 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

Fenerbahçe ile adı anılan Mason Greenwood ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Manchester United, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.