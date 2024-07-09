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Premier Lig devleri Ferdi Kadıoğlu için karşı karşıya! Fenerbahçe rekor bonservis istiyor

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Premier Lig devleri Ferdi Kadıoğlu için karşı karşıya! Fenerbahçe rekor bonservis istiyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na transfer teklifleri yağmaya devam ediyor. Manchester United ve Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de ve EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla gösterdiği muhteşem performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağmaya devam ediyor. Borussia Dortmund ve Juventus'un ilgilendiği oyuncuyla ilgili Ada basınından yeni bir iddia geldi. Premier Lig'in 2 dev kulübü Manchester United ve Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığı öne sürüldü.

EN CAZİP TEKLİFLER İNGİLTERE'DEN

İngiliz basınında çıkan habere göre Ferdi Kadıoğlu için en cazip teklif Arsenal ve Manchester United'dan. 

Premier Lig devleri Ferdi Kadıoğlu için karşı karşıya! Fenerbahçe rekor bonservis istiyor - 1. Resim

Arsenal'in 21-25 milyon sterlin bandında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtilirken Manchester United'ın ise bu teklifin üzerine çıkabileceği aktarıldı.

UNİTED DAHA İSTEKLİ

Manchester United'ın Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın geçen sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı iyi bir sol bek ile kadrosunu güçlendirmek istediği bu sebeple oyuncuyu Arsenal'e kaptırmak istemediği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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