TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na şok protesto! Şampiyonluk kutlamasına damga vurdu

1. Lig'i lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da şampiyonluk kutlamaları başladı. Binlerce taraftarın önünde kupa kaldıran Körfez ekibi, ünlü isimlerin konserleriyle şampiyonluğu taraftara hediye etti. Kutlamalara damga vuran an ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarlar tarafından protesto edilmesi oldu.

Trendyol 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Kocaelispor'da büyük sevinç yaşanıyor. Ligin 38'inci ve son haftasında Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayan ve 4-1’lik sonuçla maçı galibiyetle tamamlayan Kocaelispor, şampiyonluk kupasını törenle kaldırdı.

Kupa töreninde önce Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi taraftara hitap etti. Konuşmaların ardından önce yöneticiler, ardından futbolcular ve teknik ekip tek tek davet edilerek sahanın ortasına kurulan platforma çıktı.

HACIOSMANOĞLU TAKDİM ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kupayı takım kaptanı Gökhan’a takdim etti. Sezon boyunca başarılı performans sergileyen ve kalesini çoğu maçta gole kapatan kaptan Gökhan kupayı takım arkadaşları ve teknik ekibin yanına götürdü.

Kocaelisporlu oyuncular ve teknik ekip daha sonra hep birlikte kupayı havaya kaldırdı. Kupanın kaldırılmasının ardından futbolcular ve teknik heyet, şeref turu atarak tribünleri dolaştı. Kupa töreninin ardından Demet Akalın, Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal ve Mary Jane mini konser verdi. Kutlamalar MC Ersin performansıyla sona erdi.

Binlerce Kocaelispor taraftarı kupa sevincini gönüllerince kutladı.

PROTESTO DAMGA VURDU

Kutlamalara damga vuran an ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun protesto edilmesi oldu. Kupayı takdim etmek için statta bulunan Hacıosmanoğlu, Kocaeli'de taraftarlar tarafından yuhalandı.

Tribünlerin ıslık ve yuhalanmaları eşliğinde platforma gelen Hacıosmanoğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.