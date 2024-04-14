Tolunay Kafkas hakemlere isyan etti! 'Adil olduğunu düşünmüyorum'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti. Hakemler hakkında konuşan Kafkas, "Hem VAR'daki hem sahadaki hakem bize kötü şeyler hissettirdi. Ben adil olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, hakemlerin adil olmadığını düşündüğünü söyledi.

YORUM YAPMAYACAĞIM

Bu durumu Fenerbahçe maçı özelinde söylemediğini vurgulayan Kafkas, "Oyunla ilgili yorum yapmayacağım. Söyleyecek bir şeyim de yok zaten. İlgilenen de yok. Hem VAR'daki hem sahadaki hakem bize kötü şeyler hissettirdi. Ben adil olduğunu düşünmüyorum. Bunu Fenerbahçe'den bağımsız söylüyorum, tebrik ediyorum. Fenerbahçe ile alıp veremediğimiz bir durum yok. Yapacak bir şeyimiz yok, bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım. Artık bir şey yapmak lazım. Bizim yapacağımız şeyler de maalesef işin dışına taşıyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." diye konuştu.

İŞ TATSIZLAŞTI

İdeal 11 ile maçlara çıkamadıklarından da yakınan Kafkas, şöyle devam etti: "İleride bu federasyon başkanıyla ilgili ben de konuşacağım. Karagümrük'ün ligde kalacağına inanıyorum. İşin standardı yok. Oyunu konuşamaz hale geldik, çok çirkin şeyler olmaya başladı. Ben sadece teknik direktör değilim, 40 yılımı verdim, ben konuşurum. İki takım izleyenlere iyi maç izlettirdi diye düşünüyorum. Bu lig 2 takımlıysa bilelim biz. Bunlar olmaz, doğru şeyler değil. Fenerbahçe Kulübünden bağımsız söylüyorum, iş tatsızlaştı. Bunun düzelmesi için işin içinden gelmiş bir federasyon başkanı olması lazım, göbeği bir yerlerde kesilmemiş bir adamın olması lazım. 6 aylık kulüp başkanlığından buraya geliyor, federasyon başkanlığı yapıyor. Bu hakemleri de bu hale getiren bunlar.

JÖLE GİBİ ZEMİN HAZIRLIYORLAR

Eyvallah kelimesi bende yok, bildiğim şeyleri ben söylerim." Türkiye'de antrenörlük mesleğinin acayip bir hal aldığını ifade eden Kafkas, şunları kaydetti: "Bize statla ilgili yardım eden hiç kimse yok. Başkan hayatını koymuş bu işe. Riva'daydık bizi oradan çıkarttılar. Çıkmış bu takım lige, yardım et ne var. Orada kalsa, o sahayı kullansa ama çıkarıyor. İnsanlar bazı şeyleri okuyamıyor. Bu lig bitsin diye herkes dua ediyor. Hepimiz bu işin içindeyiz. Böyle bir sezon olur mu? Bu ortamı hazırlıyorlar, ben iyi biliyorum. Jöle gibi zemin hazırlıyorlar. Bu zeminden doğru insan da hakem de çıkmaz. Her şeye burnunu sokarsan olacağı budur."