Toprak Razgatlıoğlu'ndan kötü haber: MotoGP'de sezonu kapattı

MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonucu omzundan sakatlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun, sezonu kapattığı açıklandı.

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Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat edilecek ve MotoGP'de sezonun son 5 yarışında yer alamayacak.

RAZGATLIOĞLU YERİNE FERNANDEZ

Milli motosikletçinin takımı Prima Pramac Yamaha'dan yapılan açıklamada, "Toprak Razgatlıoğlu, Milano'da yapılan ek tıbbi muayenelerin ardından Mandalika'daki kazada sakatlanması sonrasında 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat olacak ve bu nedenle sezonun geri kalanını kaçıracak. Sporcunun yerine Yamaha test sürücüsü Augusto Fernandez'in önümüzdeki yarışlarda yer alması planlanıyor" denildi.

Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansı sırasında motosikletten düştü.

"BU KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ"

Razgatlıoğlu ise "Mandalika'daki kazadan sonra yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda omuz sakatlığımın ilk başta düşündüğümüzden daha ciddi olduğu anlaşıldı. Sonuç olarak tam iyileşme ve yüzde 100 performansla geri dönme şansımı en üst düzeye çıkarmak için önümüzdeki günlerde ameliyat olacağım. Bu kolay bir karar değildi ancak doktorlar ve bana en yakın kişilerle görüştükten sonra bunun geleceğim için doğru adım olduğuna ikna olduk" değerlendirmesinde bulundu.

"MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçisi" ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son 5 yarışı öncesinde 17 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21'inci sırada bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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