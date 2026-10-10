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Spor

Toprak Razgatlıoğlu'ndan MotoGP’de korkutan kaza: Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

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Toprak Razgatlıoğlu'ndan MotoGP’de korkutan kaza: Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
Başlık ResmiToprak Razgatlıoğlu'ndan MotoGP’de korkutan kaza: Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17'nci etabı olan Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışında 19'uncu oldu. İkinci antrenman seansı sırasında motosikletten düşen milli sporcu, kazada çıkan sağ omzunu kendi müdahalesiyle yerine oturttu. O anlar, MotoGP canlı yayınına yansıdı.

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Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışında Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, 19.37.125'lik derecesiyle birinci sırayı aldı.

Toprak Razgatlıoğlu, ilk 16 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21'inci sırada bulunuyor.
Başlık ResmiToprak Razgatlıoğlu, ilk 16 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21'inci sırada bulunuyor.

RAZGATLOĞLU KAZA YAPTI

Prima Pramac Yamaha takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 19'uncu sırada tamamladı.

MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçisi ünvanını taşıyan Razgatlıoğlu, Endonezya'da antrenman seansında kaza yaptı.

Toprazk Razgatlıoğlu kaza sonrası canlı yayına böyle yansıdı.
Başlık ResmiToprazk Razgatlıoğlu kaza sonrası canlı yayına böyle yansıdı.

OMZUNU PİSTTE YERİNE OTURTTU

Sağ omzunun üzerine düşen ve kaza sonrası acı içinde omzunu tutan Razgatloğlu, çıkan omzunu kendi müdahalesiyle yerine oturttu. O anlar MotoGP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Endonezya Grand Prix'sinin ana yarışı, 11 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'te 27 tur üzerinden yapılacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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