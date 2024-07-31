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Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tur için Ruzomberok'u konuk edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor Avrupa Ligi&#039;nde tur için Ruzomberok&#039;u konuk edecek

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.

Trabzonspor, 2. eleme turunda deplasmanda 2-0'lık galibiyetin rövanşında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibi, bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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