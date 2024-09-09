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Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum-B 4 bin 500 lira, VIP Platinum-A/C 4 bin lira, VIP Gold 3 bin lira, VIP Silver 2 bin 500 lira, Batı tribün bin lira, Doğu tribün 800 lira, Fırtına tribün 700 lira, Güney-Kuzey kale arkası 350 liradan satışa çıkarıldı.

Taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturdu.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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