Trabzonspor yönetimi, İngiltere'den dört önemli isim için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattında, Tottenham'ın bonservisinde indirime gittiği ve oynamaya sıcak bakan Richarlison ilk sırada yer alıyor. Savunma için sözleşmesi bitecek olan Virgil van Dijk, orta saha için ise daha fazla süre arayan Mateo Kovacic gündemde tutulurken, Brentford forması giyen genç yetenek Yegor Yarmolyuk'un kiralanması için menajerlik şirketi üzerinden görüşmeler sürüyor.

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Trabzonspor yönetimi, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Londra ve Manchester kulüpleriyle transfer görüşmeleri yürütüyor. Bordo-mavili kulübün gündeminde hücum hattı için Richarlison yer alırken, Virgil van Dijk, Mateo Kovacic ve Yegor Yarmolyuk için de temaslar devam ediyor.

TOTTENHAM RICHARLISON'DA İNDİRİME GİTTİ

Forvet transferinde öncelik verilen 29 yaşındaki Brezilyalı golcü Richarlison'un mevcut durumu görüşmelerin seyrini etkiliyor. Tottenham'da kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını U21 takımıyla sürdüren oyuncunun bonservis bedelinde İngiliz kulübünün indirime gittiği belirtildi.

Richarlison

BREZİLYALI GOLCÜ OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Sabah'ta yer verilen habere göre, Tottenham'ın bonservis beklentisini aşağı çekmesinin ardından Trabzonspor yönetiminin oyuncu cephesiyle yürüttüğü temaslar hız kazandı. Düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Richarlison'un bordo-mavili ekibe katılmaya olumlu yaklaştığı öğrenildi.

SAVUNMA HATTINDA GÜNDEM VIRGIL VAN DIJK

Savunma bölgesi için Liverpool forması giyen 35 yaşındaki stoper Virgil van Dijk listede bulunuyor. İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak takım kaptanı, daha önce yaptığı açıklamada yeni bir meydan okuma arayışında olduğunu ifade etmişti.

Virgil van Dijk

ORTA SAHAYA MATEO KOVACIC PLANI

Orta saha takviyesi kapsamında Manchester City'de oynayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcu Mateo Kovacic ile ilgileniliyor. Tecrübeli oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmayı hedeflediği kaydedildi.

Mateo Kovacic

YARMOLYUK İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Piyasa değeri 32 milyon Euro seviyesinde bulunan Brentford'un 22 yaşındaki Ukraynalı orta sahası Yehor Yarmolyuk için ise kiralama seçeneği değerlendiriliyor. Bu transferdeki görüşmeler, Trabzonsporlu futbolcu Arseniy Batagov'un da temsilciliğini üstlenen ProStar menajerlik şirketi aracılığıyla sürdürülüyor.

Yegor Yarmolyuk

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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