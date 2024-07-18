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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;un Avrupa Ligi&#039;ndeki rakibi belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor'un rakibi Slovakya ekibi Ruzomberok oldu. Karşılaşma gelecek hafta oynanacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Slovakya temsilcisi Ruzomberok oldu.

1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak takımı, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi.

Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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