Trabzonspor'un yeni transferi Savic'ten ilk sözler! 'Kolay değildi ama sonu güzel oldu'

Trabzon'a gelen Stefan Savic, ilk açıklamasını yaptı. Transfer sürecinin kolay olmadığını belirten Sırp savunmacı, çok mutlu olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un yeni stoperi Stefan Savic'i taşıyan özel uçak, Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. Sırp savunmacı, havalimanı çıkışında ilk açıklamasını yaptı.

Stefan Savic şu ifadeleri kullandı:

TRANSFER SÜRECİM KOLAY DEĞİLDİ

"Oldukça heyecanlıyım ve taraftarlarımızı burada görmek çok heyecan verici. Transfer sürecim kolay değildi ama sonu güzel oldu. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Abdullah Avcı ile görüştüm. Sezona büyük bir beklentiyle başlıyoruz, o yüzden çok mutluyum."