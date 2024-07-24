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Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi

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Trendyol 1. Lig&#039;de yeni sezonun fikstürü çekildi
Trendyol 1. Lig, Fikstür Çekimi, Haber

Spor Haberleri

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

Ligin ilk hafta maç programı şöyle:

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK

MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor

İstanbulspor-Manisa FK

Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor-Gençlerbirliği

Adanaspor-Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor-Pendikspor

Düzenleyen:  - Spor
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