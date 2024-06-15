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Tuncay Şanlı'nın yeni takımı açıklandı! Nicolas Anelka ile beraber çalışacak

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Tuncay Şanlı&#039;nın yeni takımı açıklandı! Nicolas Anelka ile beraber çalışacak

Spor Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı.

Ümraniyespor, teknik direktörlük koltuğuna son olarak Sakaryaspor'u çalıştıran Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Ümraniyespor'un Yeni Teknik Direktörü Tuncay Şanlı! Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız!"

ANELKA İLE ÇALIŞACAK

Daha önce Sakaryaspor'u çalıştıran Tuncay Şanlı, ilk defa farklı bir takımda görev yapacak.

42 yaşındaki teknik adam, Sakarya'nın başında toplamda 50 maça çıktı ve 26 galibiyet, 12 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 

Ümraniyespor CEO'su Nicolas Anelka ile aynı takımda çalışacak olan Şanlı, Fenerbahçe'de futbolcu olarak birlikte görev yaptığı Anelka ile Ümraniyespor için mücadele edecek.

Düzenleyen:  - Spor
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