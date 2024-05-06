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"Türk futboluna ihtiyacım yok" diyen Hamit Altıntop'un aldığı maaş ortaya çıktı! Ahmet Çakar canlı yayında verdi veriştirdi

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&quot;Türk futboluna ihtiyacım yok&quot; diyen Hamit Altıntop&#039;un aldığı maaş ortaya çıktı! Ahmet Çakar canlı yayında verdi veriştirdi

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube programında "Benim Türk futboluna ihtiyacım yok ama Türk futbolunun bana ihtiyacı var" ifadeleriyle tepki çekmişti. Altıntop'un, TFF'den aldığı maaşı Ahmet Çakar canlı yayında açıkladı.

Nihat Özdemir döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna giren Hamit Altıntop şimdilerde Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev alıyor. Önceki gün bir Youtube kanalına konuk olan Altıntop çok konuşulacak ifadeler kullanmıştı.

Altıntop “Benim için rahat. Bu konuda da mütevazi olmayacağım. Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar.” demiş ve eleştiri oklarını üzerine çekmişti. 

ALDIĞI MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

Altıntop'un tepki çeken bu sözleri sonrası Beyaz Futbol programı yorumcusu Ahmet Çakar verdi veriştirdi. Hamit Altıntop'un aldığı maaşı ifşalayan Çakar şu ifadeleri kullandı:

"Hamit Altıntop TFF'den 250 bin TL maaş alıyor, demek ki senin de Türk futboluna ihtiyacın varmış. Şövalye gibi konuşmanın manası yok. Sen otur işine bak."

Düzenleyen:  - Spor
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