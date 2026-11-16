Türk futbolunun acı kaybı: Timuçin Cuğ hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Timuçin Cuğ'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, yayımladığı taziye mesajıyla Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ın eski oyuncusu Timuçin Cuğ'un vefat ettiğini açıkladı.

A Milli Takım formasıyla 1 kez sahaya çıkan Cuğ, profesyonel futbol kariyerine altyapısında yetiştiği Ankara Demirspor'da başladı. Kariyeri boyunca Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formalarını da giydi.

FENERBAHÇE'DE KUPALAR KAZANDI

Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atan Timuçin Cuğ, sarı lacivertli takımla Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Cuğ, futbolun farklı alanlarında Türk sporuna hizmet etmeyi sürdürdü.

CENAZE TÖRENİ 17 KASIM'DA

TFF'nin açıklamasına göre Timuçin Cuğ'un cenazesi, 17 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı mesajı iletti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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