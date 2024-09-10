Türkiye coştu bir Kerem! Uluslar ligi maçında ağırladığımız İzlanda’yı evire çevire devirdik

Ay yıldızlı ekibimiz son yıllarda bize ters gelen rakibi önünde EURO 2024 performansını sergiledi. Kerem Aktürkoğlu kariyer maçını oynadı, üç golle yıldızlaştı, bir golü de VAR’a takıldı.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Uluslar Ligi’ne deplasmanda aldığı Galler beraberliğiyle başlayan A Millî Futbol Takımı’mız, İzmir’de konuk ettiği İzlanda’yı güzel bir futbol sonrasında 3-1 mağlup etti ve iki maçta dört puana ulaştı.

Benfica da sevindi!

Vincenzo Montella’nın EURO 2024’te fazla forma şansı tanımadığı Kerem Aktürkoğlu attığı gollerle ay yıldızlı takımımızı galibiyete taşıyan isim olurken, genç yıldızın performansı Benfica taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırdı.

Açılış Kerem’den

Karşılaşmada gol perdesi maçın henüz ikinci dakikasında açıldı. İsmail’in rakip yarı alanın ortasında kazandığı topla başlayan atakta Umut’un pası sonrasında meşin yuvarlakla buluşan Kerem düzgün vurdu: 1-0. Maç boyunca oyunun hücum tarafında etkili olamayan İzlanda’ya beraberliği getiren gol ise duran toptan geldi. 37’de Gudmundsson’un sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Palsson kafayla skoru eşitledi: 1-1.

Kapanış da ondan

İkinci yarıya iyi başladık. Ekibimizi öne geçiren gol bir kere daha Kerem’den geldi. 52’de ceza sahası dışından çektiği şutla harika bir gole imza atan futbolcumuz, İzlanda’nın skorun üstüne yatıp kontra arama taktiğini de suya düşürdü. 73’te gelişen organize atakta Umut son vuruşu yapamadı. Maçta kapanışı da 88’de Arda’dan aldığı derin pas sonrasında usta işi bir son vuruşla yine Kerem Aktürkoğlu yaptı: 3-1.

Kerem’in ilginç şansı

Galatasaray formasıyla bir maçta ilk üç golünü Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’ye atan Kerem Aktürkoğlu dün de millî takım formasıyla ilk hat-trick’ini yine Gürsel Aksel Stadı’nda yapmayı başardı. Benfica’ya transfer olan futbolcuyu arkadaşları ve taraftarlar maç sonrası bağrına bastı.

İZMİR’DE BÜYÜK DESTEK

Taraftar maça koştu

∂ Türkiye’deki en son maçını 15 Ekim 2023’te Konya’da EURO 2024 elemesinde Letonya’ya karşı oynayan A Millî Futbol Takımı’nı futbolseverler İzmir’de yalnız bırakmadı. İzmir’in düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmirli sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurarak marşlar eşliğinde ay yıldızlı ekibimize destek verdi.

MONTELLA: BİR ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

Siz problem aramayın!

∂ A Millî Takım’ın teknik direktörü Vincenzo Montella, “Güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımızdan dolayı, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz” derken, “Bu akşam ne kadar çözüm üretebileceğimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. (Basına) Bazen problem olmayan yerde problem arıyorsunuz” serzenişinde bulundu.

Türkiye’nin yeri zirvedir

Ülkeme hediye

Üç golüyle geceye damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu maçın ardından, “Türkiye’nin yeri hep zirvedir. Biz B Ligi’nin takımı değiliz ve buradan A Ligi’ne çıkacağız. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız” derken, “Bu golleri ülkeme hediye ediyorum. Türkiye mutlu oldu, ben de çok mutluyum. Fakat bu goller sadece benim değil bütün takım arkadaşlarım sayesinde oldu” sözlerini kullandı.

Benimle gelecekler

Benfica’ya transferine değinen futbolcu, ‘gençler şimdiden seni özledi’ sözlerine , “Bu konular açılınca duygulanıyorum ama belli etmiyorum. Ben onlardan ayrılmıyorum. Onlar da benimle gelecek ve ülkemi orada en iyi şekilde temsil edeceğim. İnanılmaz güzel anılar biriktirdim geride kalan dört yılda. Herkesin emeği var üzerimde. Yarın (bugün) Portekiz’e uçacağım” cevabını verdi.

CEZASI SONA ERDİ

Merih geri döndü

∂ 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya maçındaki bozkurt hareketi sebebiyle aldığı iki maç cezasını tamamlayan Merih Demiral, ilk 11’de mücadele etti. Stoperimizin hırslı futbolu dikkati çekti.

HAREİDE: ÇOK HATA YAPTIK

Kerem için uyarmıştım!

∂ İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, “Bireysel hatalarımız vardı. Dolayısıyla da maçı kendi lehimize çevirmemiz çok zordu” derken, “Kerem Aktürkoğlu için savunma oyuncularını uyarmıştım. Çok çabuk ve bitirici bir oyuncu” sözlerini kullandı.

ÖYLE ÇOK KOŞTU Kİ!

İsmail Yüksek sakatlandı

∂ A Millî Takım’da ön liberomuz İsmail Yüksek dün fizikli ve sprinter İzlandalı futbolcular karşısında inanılmaz bir mücadele verdi. Futbolcumuz âdeta bir dinamo gibi çalışırken biraz da yorgunluğun etkisiyle son bölümde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.