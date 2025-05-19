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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde Esenler Erokspor Süper Lig'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde Esenler Erokspor Süper Lig&#039;e yükseldi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 97-82 yenen Esenler Erokspor, seriyi 3-0 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 97-82 yenen Esenler Erokspor, seriyi 3-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Müsabakanın sona ermesinin ardından Esenler Eroksporlu basketbolcular büyük sevinç yaşadı. İstanbul temsilcisi, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

Normal sezonu ilk sırada bitirerek şampiyon olan Trabzonspor da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne adını yazdırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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