Turlarsa 30 milyon Euro kasada! İşte Benfica-Fenerbahçe mücadelesinin muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında bugün Portekiz'in Benfica ekibine konuk oluyor. Temsilcimiz, dün karşılaşmanın Estadio da Luz'daki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve istasyon çalışmasıyla devam etti.

16 YILLIK ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de para demek... Sarı lacivertli ekip Portekiz deplasmanından zaferle ayrılırsa 16 yıllık Devler Ligi hasretini dindirip, Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda boy gösterecek. Fenerbahçe son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

29 MİLYON EURO'LUK GELİR!

Fenerbahçe, dev arenaya girme başarırsa, aynı zamanda büyük bir gelirin de sahibi olacak. Üçüncü ön elemede Feyenoord'u saf dışı bırakarak play-off turuna kalan Kanarya, 4,29 milyon Euronun sahibi olmuştu. Sarı lacivertliler, Benfica'yı da elerse 24,8 milyon Euro ayakbastı parası alacak ve toplamda 29 milyon Euroluk gelir elde edecek.

Fenerbahçe'nin lig aşamasında alacağı puanlarla birlikte bu miktarın üzerine çıkması da muhtemel. Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyete 2,1 milyon Euro prim veriliyor. Bu turun kaybedeni, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BENFICA İLE 4. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler geride kalan 289 maçta 114 galibiyet, 113 yenildi yaşadı.

Avrupa Kupalarında Benfica ile 3 kere eşleşen temsilcimiz, hepsinde elendi. En acı olan 2012-2013 sezonundaki Avrupa Ligi yarı finaliydi. Temsilcimiz 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibinde 3-1 yenildi ve finali kaçırdı.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica (4-3-3): Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahıl, Rios, Barrenechea, Barreiro, Aursnes, Pavlidis, Schjelderup Fenerbahçe (3-4-1-2): İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Eztadio de Luz'da oynanacak mücadele saat 22.00'de yayınlanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.