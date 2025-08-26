Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Udinese’nin rüyası Zaniolo! İtalyan yıldızı istiyorlar

Udinese’nin rüyası Zaniolo! İtalyan yıldızı istiyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Udinese’nin rüyası Zaniolo! İtalyan yıldızı istiyorlar
Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Juventus, Udinese, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Zaniolo için Juventus’un teklifini geri çevirmesinin ardından devreye giren Udinese, yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İtalyan ekibinin hocası Gianluca Nani, transfer ihtimalini “rüya” sözleriyle değerlendirdi.

Nicolo Zaniolo için Juventus’un satın alma opsiyonlu kiralama teklifini düşük bularak reddeden Galatasaray’ın kapısını şimdi de Udinese çaldı.

Udinese’nin rüyası Zaniolo! İtalyan yıldızı istiyorlar - 1. Resim

İtalyan ekibinin hocası Gianluca Nani, “En üst seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunu bir rüya olarak görüyorum ama bazen rüyalar gerçek oluyor” açıklamasını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Wilfried Singo ile el sıkıştı Monaco'yu ikna etmeye çalışıyor! Aslan gönüllü SingoGöle Belediye Başkanı Gökhan Budak neden istifa ettiğini açıkladı! Özel çare olamadı, meclis üyeleri maddi menfaat istedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Wilfried Singo ile el sıkıştı Monaco'yu ikna etmeye çalışıyor! Aslan gönüllü Singo - SporGalatasaray, Wilfried Singo ile el sıkıştı!Fenerbahçe, bir kanat, bir orta saha, bir kaleci için uğraşıyor! Transfere doymuyor - SporFenerbahçe'den 3 mevkiye takviye!16'sında dünya devini ipten aldı! Liverpool'un galibiyeti 90+10'da Ngumoha ile geldi - Spor16'sında dünya devini ipten aldı!Galatasaraylı Efe Akman'a Avrupa'dan ilgi - SporGalatasaraylı Efe Akman'a Avrupa'dan ilgiFilenin Sultanları rakibine fark attı! Dünya Şampiyonası'nda son 16'ya kaldılar - SporFilenin Sultanları son 16'da! Rakibe fark attılarGalatasaray'ın Muslera'nın yerine geçecek kaleci arayışı devam ediyor - SporGalatasaray'ın Muslera'nın yerine geçecek kaleci arayışı devam ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...