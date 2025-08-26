Udinese’nin rüyası Zaniolo! İtalyan yıldızı istiyorlar
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray’ın Zaniolo için Juventus’un teklifini geri çevirmesinin ardından devreye giren Udinese, yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İtalyan ekibinin hocası Gianluca Nani, transfer ihtimalini “rüya” sözleriyle değerlendirdi.
Nicolo Zaniolo için Juventus’un satın alma opsiyonlu kiralama teklifini düşük bularak reddeden Galatasaray’ın kapısını şimdi de Udinese çaldı.
İtalyan ekibinin hocası Gianluca Nani, “En üst seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunu bir rüya olarak görüyorum ama bazen rüyalar gerçek oluyor” açıklamasını yaptı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker