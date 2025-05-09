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UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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UEFA Konferans Ligi&#039;nde finalin adı belli oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda yarı final rövanş maçları tamamlandı. İngiltere temsilcisi Chelsea ile uzatmada turlayan İspanyol ekibi Real Betis, Konferans Ligi finalinde kozlarını paylaşacak.

UEFA Konferans Ligi yarı final mücadelesinde, deplasmandaki ilk maçı 4-1 kazanan Chelsea, İsveç'in Djurgarden takımı ile oynadığı rövanşı 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Ev sahibi ekip, 38'in dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un bulduğu golle galip gelmeyi başardı.

REAL BETIS UZATMADA TURLADI

Real Betis, sahasında 2-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında son iki sezonun finalisti İtalya ekibi Fiorentina'ya konuk oldu.

Betis, 30'uncu dakikada Antony'nin golüyle öne geçti. Fiorentina, 34 ve 42'nci dakikalarda Robin Gosens'in golleriyle normal süreyi 2-1 önde bitirdi ve uzatma devrelerine geçildi.

İspanyol ekibi, 97'nci dakikada Abde Ezzalzouli'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi. İlk maçı kazanan Real Betis, rövanşta aldığı beraberlikle finalist oldu.

FİNAL 28 MAYIS'TA

Real Betis ile Chelsea arasında 28 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi finaline, Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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