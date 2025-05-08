Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Manchester United fırtınası! Finale adını yazdırdı

Manchester United fırtınası! Finale adını yazdırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester United fırtınası! Finale adını yazdırdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Manchester United, toplamda 5-1'lik skorla adını finale yazdırdı. Kırmızı Şeytanlar, turnuvadaki tek namağlup takım olarak finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Old Trafford'da Athletic Bilbao'yu ağırlayan Manchester United, rakibini 4-1 yenerek finale adını yazdırdı.

Manchester United fırtınası! Finale adını yazdırdı - 1. Resim

Manchester United'ın gollerini 54 ve 68. dakikalarda Mason Mount, 73. dakikada Casemiro ve 82. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti. 

Dev turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak olan Athletic Bilbao elenmenin şokunu yaşarken Manchester United, finalde bir diğer İngiliz takımı Tottenham ile rakip oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
KPSS gitti, AGS geldi! Öğretmenlikte yeni dönem resmen başladıİETT otobüsü kaza yaptı! O anlar kameralara yansıdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak iddia: Kalpleri ile beyinleri çelişkiye düştü! - Spor"Kalpleri ile beyinleri çelişkiye düştü"Victor Osimhen'den veda gibi gözler: Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım - Spor"Sonsuza kadar minnettar kalacağım"Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı! Kritik maçlar TRT ekranlarında - Spor1. Lig'de son hafta heyecanı! Kritik maçlar TRT ekranlarındaPFDK derbinin faturasını kesti: Fenerbahçe'ye lazer cezası - SporFenerbahçe'ye lazer cezası geldi15 milyon euro ödenmişti! Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo kararı ortaya çıktı - Spor15 milyon euro ödenmişti! Galatasaray'ın Zaniolo kararıİsmail Kartal'ın yumruklu saldırı isyanı! Toplantıyı terk etti - SporYumruklu saldırı çıldırttı! İsmail Kartal'dan olay tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...