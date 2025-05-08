Manchester United fırtınası! Finale adını yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Manchester United, toplamda 5-1'lik skorla adını finale yazdırdı. Kırmızı Şeytanlar, turnuvadaki tek namağlup takım olarak finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Old Trafford'da Athletic Bilbao'yu ağırlayan Manchester United, rakibini 4-1 yenerek finale adını yazdırdı.

Manchester United'ın gollerini 54 ve 68. dakikalarda Mason Mount, 73. dakikada Casemiro ve 82. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti.

Dev turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak olan Athletic Bilbao elenmenin şokunu yaşarken Manchester United, finalde bir diğer İngiliz takımı Tottenham ile rakip oldu.