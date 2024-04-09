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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 100'de 3 Türk takımı var! En başarılı takım ise...

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Spor Haberleri

UEFA, kulüpler sıralamasını 9 Nisan'da güncelledi. Listede ilk 100 takım içerisinde 3 Türk takımı yer aldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımların listedeki yeri merak konusu oldu. İşte UEFA'nın güncellediği o liste.

UEFA, kulüpler sıralaması güncellendi. İlk 100'de 3 Türk takımı yer alırken, en başarılı takım Fenerbahçe oldu. İşte UEFA kulüpler sıralaması ve Türk takımlarının listedeki yeri:

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 100'de 3 Türk takımı var! En başarılı takım ise... - 1. Resim

1- Manchester City

2- Bayern Münih

3- Real Madrid

4- PSG

5- Liverpool

6- Inter

7- Leipzig

8- Chelsea

9- Roma

10- Manchester United

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 100'de 3 Türk takımı var! En başarılı takım ise... - 2. Resim

56- FENERBAHÇE

60- GALATASARAY

62- BAŞAKŞEHİR

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 100'de 3 Türk takımı var! En başarılı takım ise... - 3. Resim

102- SİVASSPOR

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 100'de 3 Türk takımı var! En başarılı takım ise... - 4. Resim

123- BEŞİKTAŞ

129- TRABZONSPOR

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 100'de 3 Türk takımı var! En başarılı takım ise... - 5. Resim

179- ADANA DEMİRSPOR

180- KONYASPOR

181- ALANYASPOR

182- YENİ MALATYASPOR

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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