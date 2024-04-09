UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 100'de 3 Türk takımı var! En başarılı takım ise...

Düzenleyen: Songül Soysal 9 Nisan 2024 16:33 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 16:40 - Güncelleme:

Spor Haberleri

UEFA, kulüpler sıralamasını 9 Nisan'da güncelledi. Listede ilk 100 takım içerisinde 3 Türk takımı yer aldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımların listedeki yeri merak konusu oldu. İşte UEFA'nın güncellediği o liste.