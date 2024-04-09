UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 100'de 3 Türk takımı var! En başarılı takım ise...
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
UEFA, kulüpler sıralamasını 9 Nisan'da güncelledi. Listede ilk 100 takım içerisinde 3 Türk takımı yer aldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımların listedeki yeri merak konusu oldu. İşte UEFA'nın güncellediği o liste.
UEFA, kulüpler sıralaması güncellendi. İlk 100'de 3 Türk takımı yer alırken, en başarılı takım Fenerbahçe oldu. İşte UEFA kulüpler sıralaması ve Türk takımlarının listedeki yeri:
1- Manchester City
2- Bayern Münih
3- Real Madrid
4- PSG
5- Liverpool
6- Inter
7- Leipzig
8- Chelsea
9- Roma
10- Manchester United
56- FENERBAHÇE
60- GALATASARAY
62- BAŞAKŞEHİR
102- SİVASSPOR
123- BEŞİKTAŞ
129- TRABZONSPOR
179- ADANA DEMİRSPOR
180- KONYASPOR
181- ALANYASPOR
182- YENİ MALATYASPOR
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor