UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç ceza! Deplasmana taraftar götüremeyecek

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'ye, UEFA'dan ceza geldi. Sarı-lacivertliler, 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası aldı.

UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi. UEFA, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise deplasmanında sarı-lacivertli taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi. RESMİ BAŞVURU YAPILACAK UEFA’ya 3 maçlık deplasman seyircisi yasağını gelecek sezona ertelemesi için resmi başvuruda bulunacak.