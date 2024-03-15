UEFA, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise deplasmanında sarı-lacivertli taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.
UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç ceza! Deplasmana taraftar götüremeyecek
Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: -- Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'ye, UEFA'dan ceza geldi. Sarı-lacivertliler, 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası aldı.
UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor
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