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Haberler > Spor > UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç ceza! Deplasmana taraftar götüremeyecek

UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç ceza! Deplasmana taraftar götüremeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
UEFA&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye 3 maç ceza! Deplasmana taraftar götüremeyecek
Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / -

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'ye, UEFA'dan ceza geldi. Sarı-lacivertliler, 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası aldı.

UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

UEFA, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise deplasmanında sarı-lacivertli taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç ceza! Deplasmana taraftar götüremeyecek - 1. Resim

RESMİ BAŞVURU YAPILACAK

UEFA’ya 3 maçlık deplasman seyircisi yasağını gelecek sezona ertelemesi için resmi başvuruda bulunacak.
 
 

UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç ceza! Deplasmana taraftar götüremeyecek - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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