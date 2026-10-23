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Vincent Kompany'den kötü haber: Bir anda yere yığıldı, hastaneye kaldırıldı

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Vincent Kompany'den kötü haber: Bir anda yere yığıldı, hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiVincent Kompany'den kötü haber: Bir anda yere yığıldı, hastaneye kaldırıldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, takımın antrenman tesislerinde fenalaşmasının ardından ambulansla Münih'te hastaneye kaldırıldı. 40 yaşındaki teknik adamın bir süredir viral enfeksiyon geçirdiği ve hastalığın etkisiyle güçsüz düşmüş olabileceği belirtildi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in teknik direktörlük görevini yürüten Belçikalı futbol adamı Vincent Kompany'den korkutan haber geldi.

ANTRENMAN SONRASI FENALAŞTI

Alman basınından BILD'in haberine göre, cuma günü Bayern Münih'in antrenman tesislerine bir ambulans helikopteri indi. Antrenman sonrası fenalaşarak yere yığılan Vincent Kompany, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KOMPANY: VÜCUDUM 'ARTIK DUR' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna ilişkin konuşan Kompany, "Bir teknik direktör olarak her şeyi yapmak ve her şeyi başarmak istersiniz. Geçen hafta oldukça ağır bir virüs kaptım. Elbette vücudumu dinlemedim ve bir noktada vücudum bana 'artık dur!' dedi." sözleriyle ağır bir virüse yakalandığını açıklamıştı.

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Vincent Kompany
Başlık ResmiVincent Kompany

BASIN TOPLANTISINA ÇIKMAMIŞTI

Kompany, Arsenal maçı öncesinde bazı antrenmanları kaçırmış ve basın toplantısına katılamamıştı. Buna rağmen 40 yaşındaki teknik adam, Londra ekibine karşı oynanan mücadelede takımının başında saha kenarında yer almıştı. Bayern'in Leipzig'i 6-1 mağlup ettiği önceki karşılaşmayı da yedek kulübesinden takip eden Kompany, maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapmamıştı.

Vincent Kompany
Başlık ResmiVincent Kompany

YARDIMCISINDAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bayern Münih yardımcı antrenörü Aaron Danks, salı günü yaptığı açıklamada Kompany'nin yaşadığı rahatsızlığın bacaklarını da etkilediğini belirtmişti. Danks, "Evet, bacaklarını etkiledi. Bacaklarında ağrı hissediyor. Şu anda onun için en önemli şey dinlenmek. Yarın, iki ya da üç gün sonra hazır olup olmayacağını bilmiyorum. Onu dinlenmeye ikna etmek zor. O bir lider. Ancak bu bir virüs ve dinlenmesi gerçekten çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.

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