Yabancılar gitti! Aslan'da üç ayrılık birden

Yabancılar gitti! Aslan'da üç ayrılık birden

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yabancılar gitti! Aslan&#039;da üç ayrılık birden
Galatasaray, Transfer, Victor Nelsson, Union Berlin, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da yaprak dökümü… Köhn Union Berlin’e, Cuesta Spartak Moskova’ya, Nelsson ise Verona’ya gönderildi.

Galatasaray’da yeni sezonda düşünülmeyen isimler gönderildi. Derrick Köhn, 4 milyon avro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile Union Berlin’e giderken, Carlos Cuesta da Rus ekibi Spartak Moskova’ya satıldı.

6,5 milyon avro bonservis ve 2 milyon avro da başarı bonusu var. Victor Nelsson ise 750 bin avro kiralama ve 8,5 milyon avro satın alma opsiyonu ile Verona’ya gönderildi. Yıllık ücretini de İtalyan ekibi karşılayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

