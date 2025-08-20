Yabancılar gitti! Aslan'da üç ayrılık birden

Galatasaray’da yeni sezonda düşünülmeyen isimler gönderildi. Derrick Köhn, 4 milyon avro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile Union Berlin’e giderken, Carlos Cuesta da Rus ekibi Spartak Moskova’ya satıldı.

6,5 milyon avro bonservis ve 2 milyon avro da başarı bonusu var. Victor Nelsson ise 750 bin avro kiralama ve 8,5 milyon avro satın alma opsiyonu ile Verona’ya gönderildi. Yıllık ücretini de İtalyan ekibi karşılayacak.