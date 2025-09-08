Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yeni teknik direktör açıklandı: Alman çalıştırıcı göreve getirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekibi Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin görev yapacağını açıkladı.

İstanbul ekibi Başakşehir, Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışına başladı.

Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör belirlenene kadar takımın başında Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin görev yapacağını açıkladı.

KULÜP DUYURDU

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır" ifadelerine yer verildi.

İKİNCİ YABANCI HOCA

İstanbul ekibinin geçici olarak göreve getirilen Marco Pezzaiuoli ile birlikte ilk kez yabancı bir teknik adam görev yapacak.

