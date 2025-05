Yıldız oyuncu Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti!

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımla kulübe veda etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Bosna-Hersek'li yıldız oyuncu yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

İşte Edin Dzeko'nun ayrılık paylaşımı:

"Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse…

Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere…

Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu. Yaşa Fenerbahçe! "

"BAZILARI PAZUBANDI TAKAR"

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından Edin Dzeko'ya veda etti.

Fenerbahçe Kulübü de Dzeko'ya sosyal medya hesabından veda ederek, "Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubandı takar. Edin Džeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 resmi maça çıkan Edin Dzeko, bu maçlarda 46 gol 18 asistlik performans gösterdi.