80 milyon euroluk teklifi 'yetersiz' buldular! Genç ismin transferinde yeni gelişme

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'nın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Hugo Ekitike için dudak uçuklatan teklif geldi. Eintracht Frankfurt, Newcastle United’ın 80 milyon euroluk dev teklifini “yetersiz” diyerek reddetti.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’un genç golcüsü Hugo Ekitike, transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu için Premier Lig temsilcisi Newcastle United’ın yaptığı astronomik teklif ise kulüp tarafından geri çevrildi.

'YETERSİZ' BULDULAR

Alman basınından Sky Sports DE’nin haberine göre; Newcastle United, Ekitike için tam 80 milyon euroya kadar çıkan bir teklifte bulundu. Ancak bu teklif, Frankfurt yönetimi tarafından yetersiz bulundu. Haberde, teklifin reddedilme gerekçeleri arasında kulübün ödeme planını uygun bulmaması ve daha yüksek bir bonservis beklentisinin yer alması dikkat çekti.

48 MAÇTA 22 GOL, 12 ASİST

Geçtiğimiz sezon Frankfurt formasıyla 48 resmi maça çıkan Hugo Ekitike, 22 gol ve 12 asistlik performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başarmıştı.