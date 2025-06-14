Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Yeni adresi Bundesliga

Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Yeni adresi Bundesliga

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Yeni adresi Bundesliga
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'daki çıkışıyla Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, tercihini yaptı. Milli futbolcu, Bundesliga yolcusu…

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Yeni adresi Bundesliga - 1. Resim

Yurt dışından birçok talibi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun Bundesliga'da forma giymek istediği öğrenildi. Almanya'dan en ciddi adım ise RB Leipzig'ten geldi.

RB Leipzig'in daha önce Barış Alper için yaptığı 18 milyon Euro'luk teklif Galatasaray yönetimi tarafından geri çevrildi. Sarı-kırmızılıların bu transferde beklentisinin 30 milyon euro olduğu ifade edilirken, Alman temsilcisinin bu rakama çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Yeni adresi Bundesliga - 2. Resim

Galatasaray'ın, yüksek potansiyeli nedeniyle Barış Alper'in sonraki satışından yüzde 15 pay istediği de gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Rumlar 'hayır' dedi, KKTC haksızlığa uğruyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, Riccardo Orsolini'nin peşinde! Mourinho listesine aldı - SporFenerbahçe, Riccardo Orsolini'nin peşinde!Resmi açıklama geldi: Bernardo Silva gerçeği! Galatasaray isim vererek duyurdu - SporResmi açıklama: Bernardo Silva'da son durumLeroy Sane imzayı atıp, Bayern Münih'e döndü! 36 milyon euroluk transfer: Galatasaray önlemini böyle aldı - Spor36 milyon euroluk transfer! G.Saray önlemini aldıBeşiktaş'ta 'yok artık' dedirten acı gerçek! Borç 2 ayda 1,4 milyar TL arttı - Spor'Yok artık' dedirten acı gerçek! Borç 2 ayda tavan yaptıSkandaldan 2 ay sonra konuştu: Yumruk attığı Hasan Arat'a "malum şahıs" dedi: Gücüm yetiği kadar... - SporBeşiktaş'ta skandal: Gücüm yettiği kadar...Marcao'nun eşi kansere yakalandı! O videoya destek yağdı - SporMarcao'nun eşi kansere yakalandı! O videoya destek yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...