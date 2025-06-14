Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Yeni adresi Bundesliga

Galatasaray'daki çıkışıyla Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, tercihini yaptı. Milli futbolcu, Bundesliga yolcusu…

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yurt dışından birçok talibi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun Bundesliga'da forma giymek istediği öğrenildi. Almanya'dan en ciddi adım ise RB Leipzig'ten geldi.

RB Leipzig'in daha önce Barış Alper için yaptığı 18 milyon Euro'luk teklif Galatasaray yönetimi tarafından geri çevrildi. Sarı-kırmızılıların bu transferde beklentisinin 30 milyon euro olduğu ifade edilirken, Alman temsilcisinin bu rakama çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın, yüksek potansiyeli nedeniyle Barış Alper'in sonraki satışından yüzde 15 pay istediği de gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.