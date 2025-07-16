Süper Lig'de sürpriz: 6'ıncı kez Türkiye'ye geliyor! Eski takım arkadaşı ikna etti

Galatasaray'da 3, Adana Demirspor'da 2 farklı dönemde mücadele eden Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, 2 yılın ardından yeniden Süper Lig'de top koşturmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki futbolcuyu, eski takım arkadaşının ikna ettiği konuşuluyor.

2018-2019, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı ve 2020-2021 sezonlarının ikinci yarısında Galatasaray'da forma giydikten sonra 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunun kısa bir dönemini Adana Demirspor'da geçiren Henry Onyekuru, 6'ncı kez Türkiye'ye dönüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE İMZA ATIYOR

Ajansspor'un haberine göre; TFF 1. Lig'de geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performans sonucu 4 yıllık Süper Lig özlemine son veren Gençlerbirliği, 28 yaşındaki futbolcu ile büyük ölçüde anlaştı.

Haberde, Onyekuru'nun Başkent kulübüne transferinde eski takım arkadaşı Peter Etebo'nun büyük rol oynadığı belirtildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha'da forma giyen Henry Onyekuru, sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte boşa düşmüştü.