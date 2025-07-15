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Galatasaray'ın tavrı net! Icardi harekete geçti, avukatları işlemleri başlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın tavrı net! Icardi harekete geçti, avukatları işlemleri başlattı
Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Arjantin, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın sezon öncesi kampına özel sebeplerden dolayı geç katılan Mauro Icardi için sarı-kırmızılılar dikkat çeken bir karar aldı. Bu karar nedeniyle çocuklarını görmekte zorlanacak olan yıldız futbolcu hemen avukatlarını devreye soktu.

Geçtiğimiz sezon sakatlanan ve uzun süre formadan ayrı kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, yeşil sahaların yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Wanda Nara ile boşandıktan sonra çocuklarının velayetini almak için hukuk mücadelesi başlatan Icardi, bu nedenle sarı-kırmızılıların yeni sezon kampına birkaç gün geç katılmıştı.

GALATASARAY'DAN NET TAVIR

Arjantin basınının Guido Zaffora'ya dayandırdığı habere göre; sakatlıktan dönen Icardi'nin tamamlaması gereken birçok antrenman var ve Galatasaray, Arjantinli yıldıza bir daha özel izin vermeyi planlamıyor.

Kulübün bu kararı sonrası yıldız futbolcunun avukatları harekete geçti. Avukatlar, şu anda anneleri Wanda Nara ile kalan Icardi'nin 2 kızının İstanbul'a tek başlarına gidebilmesi için Arjantin'de savcılıktan izin istedi.

Icardi'nin kızlarını çok özlediği belirtilirken, avukatların mahkemeye kızların tek başına İstanbul'a güvenle gidip geleceğine dair her türlü garantiyi verdiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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