Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'a Frankowski piyangosu

Galatasaray'a Frankowski piyangosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;a Frankowski piyangosu
Juventus, Galatasaray, Futbol Haberleri, Transfer, Sağ Bek, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Premyslaw Frankowski’ye İtalyan devi Juventus talip oldu.

Galatasaray’da bekleneni veremeyen Premyslaw Frankowski’ye İtalyan devi Juventus kanca attı.

POLONYALI JUVENTUS'UN LİSTESİNDE

İtalyan basınından Juvefc’de yer alan haberde sağ bek adayı olarak bir iki oyuncuyla birlikte Polonyalı futbolcunun da siyah beyazlıların listesinde olduğu belirtildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Orkun için sabırsızım! Solskjaer, Kartal’ın yeni yıldızına övgüler yağdırdıŞam’dan PYD’ye ültimatom! Suriye lideri Şara 'bedelini ödersiniz' diyerek rest çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orkun için sabırsızım! Solskjaer, Kartal’ın yeni yıldızına övgüler yağdırdı - SporSolskjaer, Kartal’ın yeni yıldızına övgüler yağdırdıFenerbahçe'den ikisi bir arada transfer! Kanarya PSG’den Asensio ve Skriniar’ı birlikte alıyor - SporFenerbahçe'den ikisi bir arada transfer!Çifte vurgun! Galatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombası - SporGalatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombasıJorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası oldu - SporJesus, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olduBeşiktaş, Kyle Walker-Peters transferini resmen duyurdu! - SporBeşiktaş, Kyle Walker-Peters transferini resmen duyurdu!Forma numarası belli oldu! Luka Modric, Seri A'da ter dökecek - SporForma numarası belli oldu! Luka Modric, Seri A'da ter dökecek
Sonraki Haber Yükleniyor...