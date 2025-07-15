Galatasaray'a Frankowski piyangosu

Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Premyslaw Frankowski’ye İtalyan devi Juventus talip oldu.

Galatasaray’da bekleneni veremeyen Premyslaw Frankowski’ye İtalyan devi Juventus kanca attı.

POLONYALI JUVENTUS'UN LİSTESİNDE

İtalyan basınından Juvefc’de yer alan haberde sağ bek adayı olarak bir iki oyuncuyla birlikte Polonyalı futbolcunun da siyah beyazlıların listesinde olduğu belirtildi.