Galatasaray'a Frankowski piyangosu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Premyslaw Frankowski’ye İtalyan devi Juventus talip oldu.
Galatasaray’da bekleneni veremeyen Premyslaw Frankowski’ye İtalyan devi Juventus kanca attı.
POLONYALI JUVENTUS'UN LİSTESİNDE
İtalyan basınından Juvefc’de yer alan haberde sağ bek adayı olarak bir iki oyuncuyla birlikte Polonyalı futbolcunun da siyah beyazlıların listesinde olduğu belirtildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak