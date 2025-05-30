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Galatasaray'da Nelsson bilmecesi! Dönüyor ama planlarda yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da Nelsson bilmecesi! Dönüyor ama planlarda yok
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Victor Nelsson, sezon başında kiralık olarak gittiği Roma’da beklentileri karşılayamayınca geri dönüyor. Ancak Okan Buruk'un son açıklamaları, Danimarkalı stoperin gelecek sezon planlarında düşünülmediğini işaret ediyor.

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları devam ederken, Victor Nelsson konusu gündeme bomba gibi düştü. Devre arasında satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiralanan 26 yaşındaki stoperin, İtalyan ekibinde sadece 5 maçta şans bulması nedeniyle geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Nelsson bilmecesi! Dönüyor ama planlarda yok - 1. Resim

Ancak Okan Buruk'un şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalar, Nelsson'un sarı-kırmızılı takımdaki geleceğini belirsiz hale getirdi.

Buruk, "Nelsson Roma'ya gitti, az oynadı, doğru bir seçim olmadı. Oynamadığı için mutsuzdu, bu da takımı etkiliyordu. Belki biz de ona daha az süre verebildik. Kadroda düşüneceğiz, satma şansımız olan var, kira ihtimali var, takasta kullanabiliriz" ifadeleriyle Nelsson için kapıyı kapatmıştı.

Galatasaray'da Nelsson bilmecesi! Dönüyor ama planlarda yok - 2. Resim

Galatasaray yönetimi, Roma'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nelsson için çözüm arayışlarına şimdiden başladı. Piyasa değeri 14 milyon euro olan Danimarkalı stoper için gelen teklifler değerlendirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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