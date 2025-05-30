Galatasaray'dan Mauro Arambarri hamlesi! Getafe 12 milyon euro istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2025 17:45 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 17:45 - Güncelleme:

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Getafe forması giyen Uruguaylı futbolcu Mauro Arambarri’yi listesine aldı. 29 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübü serbest kalma bedeli olan 12 milyon euroyu talep ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya güç katmak için rotasını İspanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen 29 yaşındaki Uruguaylı orta saha Mauro Arambarri'yi gündemine aldı. İlgili Haber Ancak formasını alırlar! Serdal Adalı'dan Galatasaray ve Rafa Silva iddialarına cevap 12 MİLYON EURO COPE'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid, Valencia, Villarreal ve bazı Arap kulüplerinin de Arambarri'yle ilgilendiği belirtildi. Getafe'nin ise oyuncunun serbest kalma bedeli olan 12 milyon euroyu talep ettiği ifade edildi. 29 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, bu sezon Getafe forması ile çıktığı 37 maçta 10 gollük katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran