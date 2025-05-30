Ancak formasını alırlar! Serdal Adalı'dan Galatasaray ve Rafa Silva iddialarına cevap

Beşiktaş taraftarının gözbebeği Rafa Silva hakkında ortalığı karıştıran bir dedikodu yayıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Rafa Silva’yı Beşiktaş’a transferinden önce istediklerini ve Portekizli yıldızı çok beğendiğini söylemişti.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Bunun üzerine 32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’tan ayrılmak istediği şeklinde haberler yayılmaya başladı. Sebep olarak siyah beyazlı kulüpte yaşanan ödeme gecikmeleri ve Rafa Silva’nın yetersiz olduğu gerekçesiyle kadrodan şikâyet etmesi gösterildi.

MAKSATLI HABERLER

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı çıkan bu söylentilere sert cevap verdi. Portekizli yıldızın Beşiktaş’tan ayrılma gibi bir niyetinin olmadığını belirten siyah beyazlıların patronu, “Rafa Silva’nın ancak formasını alırlar! Beşiktaşlı taraftarlar da gitsinler forma alsınlar” açıklamasında bulundu.

Başkan Adalı ayrıca takımda ödemelerin geciktiği yönündeki söylentinin de asılsız olduğunu belirterek, bu dedikoduların Beşiktaş’ı karıştırmak için çıkarıldığını, yönetim olarak maksatlı hareketlere hazırlıklı olduklarını söyledi.

KARTAL'IN EN İYİSİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon avro olan 32 yaşındaki Rafa Silva, bu sezon 48 karşılaşmada 18 gol, 13 asiste imza attı. Portekizli yıldız son maçta üç gole daha katkı verirse, Mario Gomez’in 34 gole katkı rekorunu geçmiş olacak.