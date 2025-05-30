Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ancak formasını alırlar! Serdal Adalı'dan Galatasaray ve Rafa Silva iddialarına cevap

Ancak formasını alırlar! Serdal Adalı'dan Galatasaray ve Rafa Silva iddialarına cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ancak formasını alırlar! Serdal Adalı&#039;dan Galatasaray ve Rafa Silva iddialarına cevap
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş taraftarının gözbebeği Rafa Silva hakkında ortalığı karıştıran bir dedikodu yayıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Rafa Silva’yı Beşiktaş’a transferinden önce istediklerini ve Portekizli yıldızı çok beğendiğini söylemişti.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Bunun üzerine 32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’tan ayrılmak istediği şeklinde haberler yayılmaya başladı. Sebep olarak siyah beyazlı kulüpte yaşanan ödeme gecikmeleri ve Rafa Silva’nın yetersiz olduğu gerekçesiyle kadrodan şikâyet etmesi gösterildi.

Ancak formasını alırlar! Serdal Adalı'dan Galatasaray ve Rafa Silva iddialarına cevap - 1. Resim

MAKSATLI HABERLER

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı çıkan bu söylentilere sert cevap verdi. Portekizli yıldızın Beşiktaş’tan ayrılma gibi bir niyetinin olmadığını belirten siyah beyazlıların patronu, “Rafa Silva’nın ancak formasını alırlar! Beşiktaşlı taraftarlar da gitsinler forma alsınlar” açıklamasında bulundu.

Başkan Adalı ayrıca takımda ödemelerin geciktiği yönündeki söylentinin de asılsız olduğunu belirterek, bu dedikoduların Beşiktaş’ı karıştırmak için çıkarıldığını, yönetim olarak maksatlı hareketlere hazırlıklı olduklarını söyledi.

Ancak formasını alırlar! Serdal Adalı'dan Galatasaray ve Rafa Silva iddialarına cevap - 2. Resim

KARTAL'IN EN İYİSİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon avro olan 32 yaşındaki Rafa Silva, bu sezon 48 karşılaşmada 18 gol, 13 asiste imza attı. Portekizli yıldız son maçta üç gole daha katkı verirse,  Mario Gomez’in 34 gole katkı rekorunu geçmiş olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

14 yılda 19 kupa gözyaşıyla veda! Fernando Muslera, Galatasaray defterini kapattı500 bin ehliyet alkol ve uyuşturucudan iptal! Ölümlü kazalar arttı, af yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 yılda 19 kupa gözyaşıyla veda! Fernando Muslera, Galatasaray defterini kapattı - SporMuslera, Galatasaray defterini kapattı!Napoli olmazsa Fenerbahçe! Kanarya'da De Bruyne hayali - SporNapoli olmazsa Fenerbahçe! Kanarya'da De Bruyne hayaliTrabzonspor sezonu Antalya'da kapatıyor: Seneye başka olacak - SporTrabzonspor sezonu Antalya'da kapatıyor: Seneye başka olacakBeşiktaşlı Keny Arroyo'ya talip çıktı: Brezilya, Rusya ve Ukrayna'dan teklif var - SporBeşiktaşlı Keny Arroyo'ya talip çıktı: Brezilya, Rusya ve Ukrayna'dan teklif varSolwie Energy Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi - SporBir takım daha Süper Lig'e yükseldi!Milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı! - SporMilli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...