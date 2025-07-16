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Tekirdağ yangını neden çıktı? Şarköy yangınında ‘Kuş’ detayı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tekirdağ yangını neden çıktı? Şarköy yangınında ‘Kuş’ detayı!
Tekirdağ, Şarköy, Çanakkale, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarla birlikte hızla büyüyerek Çanakkale’ye kadar ulaştı. Yapılan açıklamalar doğrultusunda Tekirdağ Şarköy yangının çıkış nedeninin bir kuş olma ihtimali dikkat çekti. Peki Tekirdağ Şarköy yangını neden çıktı?

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi 15 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde alevlere teslim oldu. Tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alanlara yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan yangın Çanakkale sınırına kadar ilerlerken, bölgedeki söndürme çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdü. 

Tekirdağ yangını neden çıktı? Şarköy yangınında ‘Kuş’ detayı! - 1. Resim

TEKİRDAĞ YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Tekirdağ Şarköy yangınında alevlerin hızla yayılması dikkat çekerken, bölgedeki ekiplerin yoğun müdahalesi yetersiz kaldı. Şarköy’de başlayan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yangının kaynağının ilginç bir ihtimale dayandığını açıkladı.

Vali Soytürk, ‘‘Şenköy'ün kuzeyinde 2 gün önce bir kuş tele çarpış ve aşağıda böyle bir yangın oluşturmuş. Buna benzer oralardan başladığını yönünde tespitimiz var. Teyide muhtaç, bunu araştıracağız" dedi.

Tekirdağ yangını neden çıktı? Şarköy yangınında ‘Kuş’ detayı! - 2. Resim

ŞARKÖY YANGINININ SEBEBİ BİR KUŞ MU?

Yangının çıkış nedeni netleşmemiş olsa da, Vali Soytürk’ün verdiği bilgi doğrultusunda elektrik tellerine çarpan bir kuşun yangına neden olduğu yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Yangın nedeniyle bölgedeki pek çok ekip seferber olurken, elektrik hatlarının geçtiği alanlarda özel kontrol ve bakım çalışmalarının da artırıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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