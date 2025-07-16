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Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum ne? Şarköy’de başlayan yangın Ayvacık’a sıçradı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tekirdağ, Çanakkale, Orman Yangını, Şarköy, Ayvacık, Tahliye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Çanakkale sınırına kadar ulaştı. Gece boyunca süren yoğun müdahalelere rağmen alevler sabaha kadar etkisini sürdürdü. Peki Tekirdağ ve Çanakkale’deki orman yangınlarında son durum ne?

Tekirdağ Şarköy’de 15 Temmuz Salı öğle saatlerinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, Çanakkale sınırını geçti. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı köylerde tahliye kararı alındı. 

Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum ne? Şarköy’de başlayan yangın Ayvacık’a sıçradı! - 1. Resim

TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE’DEKİ YANGINDA SON DURUM NE?

Şarköy’de başlayan yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle Ayvacık ilçesine kadar sıçradı. Alevler Çanakkale’de hem tarihi yapılar hem de tarım alanlarında hasara yol açtı. Tekirdağ’da 400’den fazla personel ve onlarca araçla sürdürülen söndürme çalışmalarında gece boyunca yoğun çaba harcandı.

Yangının etkisiyle Çanakkale’nin dört köyü tahliye edildi. Hava koşullarının olumsuz etkisi, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Yangının çıkış sebebi olarak dolaşan iddiaların arasında elektrik hattına çarpan bir kuşun yangına sebep olduğu yer aldı.

Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum ne? Şarköy’de başlayan yangın Ayvacık’a sıçradı! - 2. Resim

TEKİRDAĞ ŞARKÖY YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Gece boyu süren söndürme çalışmaları, havanın aydınlanmasıyla devam etti. 21 hava aracı yeniden devreye sokuldu. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada 104 kara aracının aktif görevde olduğunu ve yangının gün içerisinde kontrol altına alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Şarköy’ün Kocaali ve Şenköy mahallelerinde tedbir amaçlı tahliyeler yapılırken, Kızılcaterzi köyünün şu an için risk altında olmadığı bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, vatandaşların bölgeden uzak durmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum ne? Şarköy’de başlayan yangın Ayvacık’a sıçradı! - 3. Resim

ÇANAKKALE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki alevlerin bazı bölgelerde kontrol altına alındığı bildirildi. Ancak Tuzla ve Naldöken köyleri riskli alan ilan edilerek tedbir amaçlı tahliye edildi. Naldöken’de bazı evler, damlar ve hayvan barınakları tamamen yandı. 

Alevlerin rüzgarla birlikte jeotermal santralin yer aldığı Tuzla yönüne doğru ilerlemesi endişeye yol açtı. Santralin yangından olumsuz yönde etkilendiği ifade edilirken, bölgedeki vatandaşlar da gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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