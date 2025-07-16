Hiçbir güvenlik önlemi yok! 5 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren görüntü

Karabük'ün Yenice ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeyen işçilerin o anları cep telefonuyla görüntülendi.

Yenice ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında yapılan tadilat çalışması, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çatıya çıkan iki işçinin, hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışmaları büyük tehlike oluşturdu.

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ÖLÜMLE BURUN BURUNA ÇALIŞTILAR

Görüntülerde işçilerin çatının su oluğunu değiştirmek için kiremitler üzerinde rahatça dolaştıkları, dengelerini kaybetmeleri halinde ölümle sonuçlanabilecek bir riskle karşı karşıya oldukları görülüyor.

Bu arada işçilerin çalışmalarını kayda alan vatandaşın şaşkınlık içerisinde izleyerek, işçilerin çatıdaki hareketlerini ip cambazlarına benzeterek, bu tür sorumsuzca yapılan çalışmalara karşı denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.