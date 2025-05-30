51 maçta 33 gol, 12 asist! Fenerbahçe, Japon yıldızın peşinde

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündemde. Sarı lacivertliler, Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda'ya teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı başlamak ve erkenden kadroyu kurmak istiyor. Hızlı hareket eden sarı lacivertli yönetim, birçok ismi gündeme aldı. Bunlardan biri de İskoç ekibi Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MASAYA OTURULACAK

Fotomaç'ın haberine göre; 27 yaşındaki sol kanat için önümüzdeki hafta İskoçya'ya çıkarma yapmayı planlayan sarı lacivertli kurmaylar, Celtic yetkilileriyle masaya oturacak ve tekliflerini sunacak. Görüşmede oyuncunun menajeri de yer alacak.

Yönetim, 27 yaşındaki Japon futbolcu için 10 milyon euronun üzerinde teklif sunacak.

51 MAÇTA 33 GOL, 12 ASİST

1 Temmuz 2022'de Japon ekibi Yokohama'dan 1 milyon 530 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Maeda, bu sezon Celtic'le tüm kulvarlarda 51 maça çıktı.

Japon oyuncu, bu karşılaşmalarda 33 gol atarken 12 defa da asist yaptı.

Öte yandan sol kanadın yanı sıra santrfor ve forvet arkası olarak görev yapabilen Maeda'ya Fenerbahçe'nin dışında İngiltere'den teklif yapan kulüpler bulunduğu iddia edildi.