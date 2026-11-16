Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: "İçimizde hain var!"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, milli aranın ardından deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmada galibiyet hedeflediklerini söyledi. Takımın genel durumu ve transfer politikası hakkında da konuşan Yıldırım, kulüp içerisinde kendilerine zarar vermeye çalışan birilerinin olduğunu belirtti.

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Gürkan Sarıkaya'nın YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I YENMEK İSTİYORUZ"

İstanbul'da Galatasaray ile yapacakları maçta galibiyet hedeflediklerini kaydeden Yıldırım, "Kağıt üzerinde bütün futbol camiası Galatasaray'ı favori görüyor. Ancak ben bu takımın İstanbul'da mücadelesini vereceğine inanıyorum. İsteriz ki bu genç çocuklar Galatasaray'ı İstanbul'da yensin. Galatasaray'ı İstanbul'da yenmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"SAMSUNSPOR EFSANE OLACAK"

Takımın yaşadığı sıkıntılara ve yapılan kadro yapılanmasına değinen Yıldırım, transfer edilen oyuncuların ve sistemin kısa sürede uyum sağlamasının kolay olmadığını dile getirdi. Takımın uyum yakalaması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Gerçekten şimdiki kötü bir takım değil, bu çocuklar 22-23 yaşında. 5 senelik kontratlar var. Bunlar 2 sene, 3 sene birbiriyle oynasınlar, göreceksiniz Samsunspor bu ligde efsane olacak" dedi.

Yüksel Yıldırım

TRANSFER POLİTİKASI HAKKINDA

Samsunspor'un transfer politikasına da değinen Yüksel Yıldırım, transfer komitesinin yaptığı çalışmaların arkasında olduğunu belirtti.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Sezonun kalan bölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının zorluğuna dikkat çekti. Taraftar desteğine de değinen Yıldırım, en önemli maçlarda tribünlerin yeterince dolmadığını belirterek taraftarlara destek çağrısında bulundu.

"İÇİMİZDE HAİN VAR"

Samsunspor'da yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Yüksel Yıldırım, kulüp içerisinde kendilerine zarar veren birilerinin olduğunu belirtti. Yıldırım, "İçimizde hain biri var. Fuat Çapa'yı medyaya, taraftara atıyorlar. İsim vermeyeceğim. Veysel'i istediler, Soner'i istediler, vermedim." ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım

"TRANSFERİ FUAT ÇAPA YAPMIYOR"

Transfer sürecinin nasıl yürütüldüğüne ilişkin de konuşan Yüksel Yıldırım, "Transferi asla Fuat Çapa yapmıyor. Scout ekibi bakıyor. Gölge takımımız var, oraya yazıyor. Sonra Fuat Hoca, hocaya soruyor, ilgilendiği oyuncu var mı diye. Fuat Hoca, hocayla istişare ettikten sonra scout şefine gidiyoruz. Bu oyuncu olur mu diye gidip bakıyor. Bizim harcama limitimiz var. Fuat Çapa'nın bana, kulübe yanlışı yok. Taraftar eğer Fuat Çapa ile ilgili bildiği varsa gelir söyler. Fuat Çapa kadar bana düzgün iş yapan olmadı" dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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