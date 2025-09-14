Yunanistan, Avrupa üçüncüsü oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) üçüncülük maçında Yunanistan, Finlandiya'yı 92-89 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

BİR ÜÇÜNCÜLÜK DAHA

Yunanistan, Avrupa Şampiyonası'nı 1949 ve 2009'un ardından 3. kez üçüncü tamamladı.

Finlandiya ise ilk yarı final sevinci yaşadığı EuroBasket'i 4. basamakta bitirdi.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Antonio Conde (İspanya), Julio Anaya (Panama)

Yunanistan: Dorsey 20, Sloukas 7, Katsivelis, Papanikolaou 4, Giannis Antetokounmpo 30, Toliopoulos 15, Kalaitzakis 5, Samodurov, Kostas Antetokounmpo 3, Thanasis Antetokounmpo, Mitoglou 8

Finlandiya: Little 6, Grandison 8, Valtonen 18, Jantunen 13, Markkanen 19, Salin 5, Nkamhoua 15, Maxhuni, Muurinen 5, Gustavson

1. Periyot: 24-15

Devre: 48-34

3. Periyot: 69-56

Beş faulle çıkanlar: 39.10 Nkamhoua (Finlandiya), 39.40 Toliopoulos (Yunanistan)