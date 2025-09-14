Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yunanistan, Avrupa üçüncüsü oldu

Yunanistan, Avrupa üçüncüsü oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunanistan, Avrupa üçüncüsü oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan, EuroBasket 2025'te üçüncülük maçında Finlandiya'yı 92-89 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) üçüncülük maçında Yunanistan, Finlandiya'yı 92-89 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

BİR ÜÇÜNCÜLÜK DAHA

Yunanistan, Avrupa Şampiyonası'nı 1949 ve 2009'un ardından 3. kez üçüncü tamamladı.

Finlandiya ise ilk yarı final sevinci yaşadığı EuroBasket'i 4. basamakta bitirdi.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Antonio Conde (İspanya), Julio Anaya (Panama)

Yunanistan: Dorsey 20, Sloukas 7, Katsivelis, Papanikolaou 4, Giannis Antetokounmpo 30, Toliopoulos 15, Kalaitzakis 5, Samodurov, Kostas Antetokounmpo 3, Thanasis Antetokounmpo, Mitoglou 8

Finlandiya: Little 6, Grandison 8, Valtonen 18, Jantunen 13, Markkanen 19, Salin 5, Nkamhoua 15, Maxhuni, Muurinen 5, Gustavson

1. Periyot: 24-15

Devre: 48-34

3. Periyot: 69-56

Beş faulle çıkanlar: 39.10 Nkamhoua (Finlandiya), 39.40 Toliopoulos (Yunanistan)

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Trabzonspor maçına VAR damga vurdu: 1 gol iptal edildi, 1 kırmızı kart çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçına VAR damga vurdu: 1 gol iptal edildi, 1 kırmızı kart çıktı - SporKadıköy'de 1 gol iptal edildi, 1 kırmızı kart çıktıKayserispor ile Göztepe puanları paylaştı - SporKayserispor ile Göztepe puanları paylaştıKerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken hareket - SporKerem ve Mert Hakan'dan dikkat çeken hareketMilliler, İngiltere'ye gol yağdırdı: 5-1 - SporMilliler, İngiltere'ye gol yağdırdı: 5-1Galatasaray'ın rakibi Liverpool, 90+5'te kazandı ve 4'te 4 yaptı - SporGalatasaray'ın rakibi Liverpool, 90+5'te kazandıCanlı: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı - SporCanlı: Derbide eşitlik bozuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...