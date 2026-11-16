Yusuf Demir'den uzun vadeli imza: 2031'e kadar sözleşme!

Avusturya Bundesliga ekiplerinden Rapid Wien, 23 yaşındaki Yusuf Demir'in sözleşmesini 2031 yazına kadar uzattığını duyurdu. Kulübün yıllık olağan genel kurulunda yapılan anlaşmayla genç futbolcunun sözleşmesi beş sezon daha uzatılmış oldu.

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Galatasaray'da bekleneni veremeyen Yusuf Demir, Avusturya ekibi Rapid Wien'de gösterdiği performansla yeni sözleşme aldı.

WIEN'DE 12 GOL KATKISI

Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir, Rapid Wien formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 19 resmi karşılaşmada 7 gol ve 5 asist kaydetti. Toplam 12 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının önemli isimlerinden biri haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, Avusturya ekibiyle 2031'e kadar yeni sözleşme imzaladı.

KATZER: "YUSUF'UN PERFORMANSI BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Rapid Wien Sportif Direktörü Markus Katzer, sözleşme uzatmasının ardından yaptığı açıklamada Yusuf Demir'e duydukları güveni dile getirdi.

Yusuf'un yeniden takımın önemli bir parçası olabileceğine her zaman inandıklarını belirten Katzer, "Bu sezon şimdiye kadarki en iyi performansını sergilemesi hepimizi gururlandırıyor. Milli takım kampına katılmadan önce sözleşme uzatmasıyla ilgili tüm işlemleri tamamlayabilmiş olmaktan ayrıca mutluyum. Yusuf'un mevcut formunu koruyacağına, hırsı sayesinde kendisini daha da geliştireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Markus Katzer - Yusuf Demir

DEMİR: "BANA DUYULAN GÜVEN TAKDİR GÖSTERGESİ"

Sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu belirten Yusuf Demir ise "Uzun süreli birlikteliğimiz için şimdiden ortak bir çözüm bulmuş olmamız beni çok mutlu etti. Sportif yönetimin tamamının bana duyduğu güven hepimiz için bir takdir göstergesi. Takım olarak kendimizi geliştirmeye ve taraftarlarımızla birlikte büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz" dedi.

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